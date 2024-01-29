Стол Путина перед заседанием ВГС Союзного государства показали на видео

Места президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства показал корреспондент «Звезды».

На кадрах можно заметить, что на столах лежат внушительные кипы документов и памятные значки к 25-летию Союзного государства. Огромная кипа документов на столе у российского президента - 28 программ стратегического развития, которые Россия и Белоруссии планируют выполнить в ближайшие годы.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в мраморном зале Константиновского дворца. Отмечается, что в мероприятии примут участие не только президенты, но и члены правительств двух стран.

Ранее переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись в Санкт-Петербурге 28 января. Президенты двух государств совместно провели ряд мероприятий в Северной российской столице. Во время памятных мероприятий российский президент открыл памятник жертвам фашистского геноцида.