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Стол Путина перед заседанием ВГС Союзного государства показали на видео

На столах лидеров России и Белоруссии лежат внушительные кипы документов и памятные значки к 25-летию Союзного государства.
Игнат Далакян 2024-01-29 13:26:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Места президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства показал корреспондент «Звезды».

На кадрах можно заметить, что на столах лежат внушительные кипы документов и памятные значки к 25-летию Союзного государства. Огромная кипа документов на столе у российского президента - 28 программ стратегического развития, которые Россия и Белоруссии планируют выполнить в ближайшие годы.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет в мраморном зале Константиновского дворца. Отмечается, что в мероприятии примут участие не только президенты, но и члены правительств двух стран.

Ранее переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись в Санкт-Петербурге 28 января. Президенты двух государств совместно провели ряд мероприятий в Северной российской столице. Во время памятных мероприятий российский президент открыл памятник жертвам фашистского геноцида.

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