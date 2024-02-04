Песков: службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем

Службы безопасности знают, как нужно действовать, когда президент России Владимир Путин садится за руль. По территории Константиновского дворца в Санкт-Петербурге Путин ездит самостоятельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По территории (Константиновского. - Прим. ред.) дворца Путин сам ездит, делаем это оперативно, это нормально <...> Все службы безопасности знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях», - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

В ходе своей поездки по Стрельне вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин не выезжал на общественные дороги, чтобы не осложнить ситуацию для местных жителей, отметил Песков. По его словам, в городе и так были пробки, и президент не хотел доставить жителям дискомфорт.

«... они не выезжали на дороги общего пользования, там, конечно, это могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы. Там и без этого пробки большие», - сказал пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что российские депутаты перешли с импортных автомобилей на отечественные «Лады». Это случилось после слов Владимира Путина о том, что госзакупки иномарок должны прекратиться ради развития отечественного автопрома и сохранения в стране бюджетных средств.