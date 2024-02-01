Депутаты Госдумы поделились впечатлениями от перехода на отечественные авто

Депутаты Государственной Думы рассказали «Звезде» о первых впечатлениях от перехода с импортных автомобилей на отечественные «Лады» сегмента B и «Москвичи».

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что госзакупки иностранных авто для чиновников продолжаться не должны, поручил пересадить госслужащих на машины отечественных производителей. Это должно способствовать развитию российского автопрома и сохранению в стране бюджетных средств. Решение единогласно поддержал Совет Госдумы.

«Даже ничего не скрипит, нет посторонних звуков, то есть она такая, сбитая хорошо машина, на слух очень комфортно, пластик на ощупь очень приятный», - рассказал депутат Госдумы Олег Леонов.

Ранее Минпромторг для поездок чиновников и народных избранников рекомендовал автомобили отечественных марок и российской сборки - Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval.

Пробег у некоторых машин еще не достигает 1000 километров. Кто-то из парламентариев и вовсе впервые прокатился на «Ладе». Говорят, что комфортно, с оглядкой на невысокий рост.

«Кто метр девяносто, ну, наверное, могут какие-то проблемы быть. Отдельно вот с Николаем Сергеевичем Валуевым обсуждали - он очень рад переходу на отечественные автомобили, но, правда, просит УАЗик», - добавил депутат Госдумы Павел Федяев.

В регионах чиновники и народные избранники тоже постепенно свыкаются с продуктом отечественного автопрома. Депутат Госдумы Юрий Швыткин рассказывал о своих поездках в Красноярском крае на «Москвиче 3».

«Есть необходимость шумоизоляции, есть необходимость тепла. У меня ехать от одного населенного округа до другого бывает до трехсот километров в одну сторону. Я приезжаю, должен выступать перед людьми», - добавил Швыткин.

А вот депутат Павел Федяев, наоборот, в восторге от третьего «Москвича».

«Приятно удивлен, честно вам скажу, тут все достаточно красиво, приятное качество материалов, музыка», - подчеркнул депутат Госдумы Павел Федяев.

Пока госслужащие только привыкают к отечественным авто, многие из них до сих пор передвигается на зарубежных машинах. Иномарки же должны полностью заменить, когда они выработают свой ресурс.