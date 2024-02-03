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В Норвегии заявили, что отказ от газа из РФ увеличивает глобальные выбросы CO2

Отказ от российского газа пагубно влияет на климат и экономику бедных стран, заявил норвежский депутат Мариус Арион Нильсон.
Елизавета Егорова 2024-02-03 17:28:01
© Фото: IMAGO, Martin Wagner, Globallookpress

Евросоюз, отказавшись от российского газа, опустошает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил депутат норвежского парламента Мариус Арион Нильсон, обращаясь к министру энергетики государства Терье Аасланду.

«Евросоюз высасывает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), чтобы компенсировать потерю российского трубопроводного газа», - приводит РИА Новости фрагмент обращения, опубликованный на сайте парламента.

По словам Нильсона, отказ от российского газа также пагубно отражается на экономике и климате бедных стран, потому что он увеличивает глобальные выбросы СО2. Таким образом, Евросоюз перекладывает свою энергетическую проблему на бедные государства.

Ранее стало известно, что в октябре Бельгия стала основным покупателем российского СПГ среди европейских стран. Она нарастила объем закупок в шесть раз. Осенью Брюссель приобрел у России 448,6 миллиона кубометров.

#Экономика #в стране и мире #норвегия #СПГ #российский газ #CO2
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