В Норвегии заявили, что отказ от газа из РФ увеличивает глобальные выбросы CO2

Евросоюз, отказавшись от российского газа, опустошает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил депутат норвежского парламента Мариус Арион Нильсон, обращаясь к министру энергетики государства Терье Аасланду.

«Евросоюз высасывает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), чтобы компенсировать потерю российского трубопроводного газа», - приводит РИА Новости фрагмент обращения, опубликованный на сайте парламента.

По словам Нильсона, отказ от российского газа также пагубно отражается на экономике и климате бедных стран, потому что он увеличивает глобальные выбросы СО2. Таким образом, Евросоюз перекладывает свою энергетическую проблему на бедные государства.

Ранее стало известно, что в октябре Бельгия стала основным покупателем российского СПГ среди европейских стран. Она нарастила объем закупок в шесть раз. Осенью Брюссель приобрел у России 448,6 миллиона кубометров.