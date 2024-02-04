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Захарова: РФ не требовала от Таиланда выдачи задержанных артистов «Би-2»

Музыкантов «Би-2» задержали в Таиланде не по политическим мотивам, а только потому, что они нарушили трудовое законодательство, заявила Мария Захарова.
Елизавета Егорова 2024-02-04 14:59:01
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press

Россия не требовала выдать ей музыкантов из группы «Би-2», которых задержали в Таиланде за незаконную трудовую деятельность. Артистам только предоставили возможность пообщаться с российским консулом, однако от встречи они отказались. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ни о каких вопросах, которые приписывали российским дипломатам, требований о выдаче или высылке речи не идет, даже повторять этот бред не хочу», - заявила Захарова в интервью ведущей 360 Екатерине Милашенко.

Дипломат добавила, что история с артистами была «извращена» кем-то сознательно. Ложные сведения о намерениях российской стороны появились в социальных сетях и зарубежных СМИ, по словам Захаровой, «к ним есть вопросы».

Представитель МИД подчеркнула, что в задержании артистов не играла роль их позиция по поводу конфликта на Украине. Истинная причина - нарушение местного миграционного законодательства.

«Просто оформили неправильно визы. Концертную деятельность они должны были вести в соответствии с таиландским законодательством по другому типу», - сказала Захарова.

Ранее ситуацию с группой «Би-2» прокомментировал и писатель Захар Прилепин. Он рассказал нашему телеканалу, что музыкантов не стоит уголовно преследовать в России, так как «никому не нужны эти акции устрашения». Тем не менее разъяснительную беседу провести бы стоило.

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