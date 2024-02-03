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Прилепин рассказал, как наказал бы участников группы «Би-2»

Прилепин: я не думаю, что членов группы «Би-2» в России «посадили на 50 лет в ГУЛАГ».
Никита Черненко 2024-02-03 09:00:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Писатель Захар Прилепин прокомментировал «Звезде» инцидент с рок-группой «Би-2» и счел, что участников музыкального коллектива не стоит уголовно преследовать.

«Я не думаю, что в России их посадили бы на 50 лет в ГУЛАГ. <...> Никто не хочет видеть их в наших тюрьмах, никому не нужны эти акции устрашения», - подчеркнул писатель.

Тем не менее, Прилепин счел, что участники группы «теряют почву под ногами» от безнаказанности. Он предложил свой способ наказать рокеров, после которого стоило бы отпустить музыкантов.

«Стоило бы их привести, посадить на 15 минут напротив молчаливого таможенника, который бы просто на них смотрел. После этого спросить, все ли они поняли, они бы ответили "все поняли", и отпустить», - заявил Прилепин.

Ранее Захар Прилепин рассказал о том, какой бы вопрос при возможности задал главе киевского режима Владимиру Зеленскому. По словам писателя, он поинтересовался бы, сможет ли Зеленский спокойно сбежать из страны, осознавая количество заглубленных им жизней.

#Захар Прилепин #наш эксклюзив #Наказание #би-2
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