В Кремле констатировали потерю привлекательности целых секторов экономики ФРГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о потере привлекательности и конкурентоспособности целых секторов в Германии. Об этом спикер Кремля сказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь отметил, что для отвлечения внимания от потери привлекательности Германия пытается создать образ врага в лице России, с целью поддержания своего имиджа. Одним из основных секторов, которые переживают упадок в ФРГ, называют автомобильную промышленность.

«Что такое Германия? Это экономический мотор Евросоюза. И целые секторы экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность», - сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил экономический рост России в ходе выступления перед участниками форума «Все для Победы!». Он отметил, что экономика РФ стала крупнейшей в Европе, в отличие от стран Запада.