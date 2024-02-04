ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих на Донецком направлении

Украинские войска потеряли до 380-ти военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Потери противника составили до 380-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля "Козак" и шесть пикапов», - говорится в сообщении.

Российское оборонное ведомства также сообщило, что на данном направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское ДНР.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы ударной группы армейской авиации ВКС на Краснолиманском направлении. ВКС России поразили скопление живой силы и бронетехники ВСУ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.