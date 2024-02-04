Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии Хаге Гейнгоба. Телеграмма направлена и.о. президента африканской страны Нанголо Мбумбе.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба», - говорится в опубликованном на сайте Кремля тексте телеграммы.

Владимир Путин отметил, что с именем Гейнгоба связаны становление намибийской государственности и многие важнейшие события новейшей истории этой страны. Также российский лидер отметил его личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Намибией.

«Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем», - говорится в телеграмме.

Президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался на 83-м году жизни. В середине января у президента обнаружили раковые клетки.