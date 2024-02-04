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Президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался на 83-м году жизни

В середине января у президента обнаружили раковые клетки.
Никита Черненко 2024-02-04 06:28:01
© Фото: Wang Ying XinHua Globallookpress

Хаге Гейнгоб - президент Намибии - скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в офисе президента страны.

По словам вице-президента Нанголо Мбумбы, глава государства скончался в больнице столицы Виндхук в окружении семьи. В начале января у президента диагностировали рак, он проходил двухдневное лечение в США и вернулся в Намибию 30 января.

Хаге Гейнгоб занимал пост президента Намибии с 2015 года, это был второй срок правителя. Он также является единственным премьер-министром страны, который дважды занимал этот пост, и первый премьер-министр, который затем стал президентом.

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