Президент Намибии Хаге Гейнгоб скончался на 83-м году жизни

Хаге Гейнгоб - президент Намибии - скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в офисе президента страны.

По словам вице-президента Нанголо Мбумбы, глава государства скончался в больнице столицы Виндхук в окружении семьи. В начале января у президента диагностировали рак, он проходил двухдневное лечение в США и вернулся в Намибию 30 января.

Хаге Гейнгоб занимал пост президента Намибии с 2015 года, это был второй срок правителя. Он также является единственным премьер-министром страны, который дважды занимал этот пост, и первый премьер-министр, который затем стал президентом.