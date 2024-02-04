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В Курской области украинский БПЛА повредил инфраструктурные объекты связи

Губернатор области сообщил, что аварийные бригады приступят к восстановлению объектов, как только это будет такая возможность.
Игнат Далакян 2024-02-04 13:16:01
© Фото: РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат повредил инфраструктурные объекты связи в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора Курской области, аварийные бригады приступят к восстановлению поврежденных объектов, как только это будет безопасно.

Поселок Теткино находится в Глушковском районе Курской области. Населенный пункт примыкает к российско-украинской границе.

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