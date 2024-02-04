В Курской области украинский БПЛА повредил инфраструктурные объекты связи

Украинский беспилотный летательный аппарат повредил инфраструктурные объекты связи в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора Курской области, аварийные бригады приступят к восстановлению поврежденных объектов, как только это будет безопасно.

Поселок Теткино находится в Глушковском районе Курской области. Населенный пункт примыкает к российско-украинской границе.