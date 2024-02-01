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Средства ПВО перехватили и уничтожили 5 БПЛА над Белгородской и Курской областями

В МО РФ отметили, что над территорией Белгородской области было перехвачено и уничтожено четыре БПЛА, а над Курской - один БПЛА.
2024-02-01 06:22:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что над территорией Белгородской области ВС РФ перехватили и уничтожили четыре беспилотника, а над Курской областью - один вражеский БПЛА.

В Минобороны России сообщили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории Российской Федерации была пресечена сегодня ночью. МО РФ уточнило, что беспилотные летательные аппараты применялись самолетного типа.

Ранее российское военное ведомство сообщало об уничтожении вражеского БПЛА около 15:00 по московскому времени 31 января. Украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области. 

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #Курская область #белгородская область
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