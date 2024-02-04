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Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным

Бывший посол Украины в Берлине заявил о необходимости подумать мировым политикам о том, как найти подход к России.
Никита Черненко 2024-02-04 11:12:01
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Бывший посол Украины в Германии и нынешний посол страны в Бразилии Андрей Мельник предложил провести переговоры между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому конфликту. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на заявление политику в интервью немецкому телеканалу NTV.

По мнению посла, мировым политикам необходимо искать подход к российским властям и «бросить вызов» Путину. Он счел, что власти США, Германии, Великобритании, Китая и Бразилии должны предпринять самостоятельные меры для решения конфликта, а не ждать его исхода.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например, в Исландии», - цитирует Sputnik слова Мельника.

Ранее появилась информация о том, что украинский главнокомандующий Валерий Залужный ведет «секретные переговоры» с правительством США, намереваясь инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной. О том, что значат эти переговоры для России, прокомментировал «Звезде» политолог Евгений Михайлов.

#Россия #Владимир Путин #ФРГ #Олаф Шольц #Андрей Мельник #посол Украины #мирные переговоры по Украине
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