Политолог Михайлов счел смешными сообщения о желании мирных переговоров Залужным

Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов прокомментировал «Звезде» информацию о переговорах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Западом об окончании украинского конфликта.

«Наблюдать за внутренними дрязгами киевского режима становится уже просто смешно. И новое обсуждение о том, что Залужный якобы договаривается с Западом об инициации мирных переговоров, заставляет усомниться в первую очередь потому, что России не только неизвестно о том, чтобы такие переговоры рассматривались, но и уже неинтересно», - заявил Михайлов.

Политолог напомнил, что Запад и Украина не единожды обманывали Россию в вопросе мирных переговоров, каждый раз срывая дипломатический процесс. Теперь же, будучи обманутой, РФ должна сконцентрироваться на работе в рамках спецоперации, не отвлекаясь на «сказки» Запада.

«Мы будем делать свое дело, а они пусть друг друга больше разрушают изнутри - это дело Запада. Запад заинтересован в снижении эскалации, но точно не в ее прекращении», - отметил эксперт.

По мнению специалиста, причина, по которой страны Запада вновь заговорили о мирных переговорах, кроется в отношении их граждан к все большему количеству конфликтов, в которые их втягивает правительство. Втянутые в конфликт на Ближнем Востоке, США и Европа могут «не потянуть», если в мире вспыхнет еще одно противостояние.

«Америка может не потянуть вместе с Европой такое расширение мировой нестабильности. Скорее всего, они рассматривают вариант полностью сдать Украину, чтобы просто не потерять все сразу», - предположил Михайлов.

Ранее американский журналист Сеймур Херш в своей колонке написал, что стремление Зеленского убрать Залужного с поста главкома ВСУ вызвано его «секретными переговорами» с американскими и западными чиновниками о прекращении огня. По его словам, американское правительство также обсуждает план окончания конфликта, чтобы утвердить «финансовый план для Украины».