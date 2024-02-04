Байден победил на первых официальных праймериз демократов в Южной Каролине

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден одержал уверенную победу на первых официальных праймериз демократов в штате Южная Каролина. Американский лидер набрал 97% голосов.

Как передает The Associated Press, оппоненты Байдена - член палаты представителей американского конгресса от штата Миннесота Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон - не смогли пройти отметку в 2%.

Победа в голосовании на американских праймериз определяется простым большинством голосов. победивший кандидат получит в свою копилку голоса делегатов на съезде Демократической партии, которая предстоит в августе текущего года в Чикаго.

Ранее издание Politico писало, что президент США Джо Байден назвал 45-го президента Соединенных Штатов «больным ублюдком». Отмечалось, что действующий американский лидер сделал такие высказывания на фоне шуток Трампа над мужем бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.