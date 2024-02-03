Politico: Байден обматерил Трампа из-за шутки в адрес мужа Пелоси

Американский президент Джо Байден назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа «больным ублюдком, который наслаждается чужими несчастьями» на фоне шуток Трампа над мужем бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Президент описал Трампа своим давним друзьям и близким помощникам как "больного ублюдка", который наслаждается чужими несчастьями, по словам трех человек, которые слышали, как президент использовал это нецензурное выражение», - пишет Politico.

В материале отмечается, что подобные высказывания могут навредить имиджу Байдена, стремящегося создать образ политика, желающего снизить уровень агрессии в политике. При этом в предвыборном штабе Трампа упрекнули действующего президента за его высказывания, отмечая, что он не уважает президентство, и как и американский народ.

Заявления Байдена были сделаны идущих в США праймериз перед президентскими выборами, запланированными на 5 ноября 2024 года. Главным конкурентом Байдена, имеющего низкие рейтинги одобрения, считается бывший глава государства Дональд Трамп. Ранее американский миллиардер Илон Маск написал на своей странице в соцсети X, что «не может представить», чтобы голосовал за Байдена на предстоящих выборах.