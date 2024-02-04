МИД РФ предупредил об опасности эскалации напряженности на Корейском полуострове

Российский МИД заявил о серьезной озабоченности происходящими на Корейском полуострове событиями, за которыми стоит безответственная и провокационная политика США. Об этом говорится в распространенном заявлении российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров в Сеуле с участием замминистра Андрея Руденко.

«С российской стороны высказаны серьезные опасения в связи с резкой эскалацией напряженности в субрегионе», - говорится в релизе.

В МИД РФ подчеркнули, что особую тревогу вызывает давление США на Южную Корею, «безответственная провокационная политика Вашингтона».

«Вашингтон в собственных геополитических целях пытается сподвигнуть региональных союзников к реализации своих агрессивных планов, чреватых непредсказуемыми последствиями, в том числе в военной сфере», - предупредили в российском МИД.

Россия намерена и впредь сотрудничать с КНДР в интересах наших стран и укрепления мира в регионе.

Накануне Руденко встретился с южнокорейским коллегой Чон Бен Воном, на переговорах стороны затронули ряд международных проблем, в том числе ситуацию на Украине.

Ранее сообщалось, что глава российской дипмиссии Южной Корее Георгий Зиновьев заявил о неприемлемости высказываний МИД республики о специальной военной операции.