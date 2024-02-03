Посол РФ в Южной Корее подчеркнул неприемлемость заявлений МИД страны об СВО

Посол Российской Федерации в Южной Корее Георгий Зиновьев подчеркнул неприемлемый характер распространенных заявлений МИД республики, касающихся специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Республике Корея.

В Telegram-канале посольства отмечается, что в ходе встречи с заместителем главы МИД по политическим вопросам Республики Корея Чон Бен Воном посол РФ в Республике Корея изложил российские оценки складывающейся напряженной ситуации на Корейском полуострове.

«Был подчеркнут неприемлемый характер распространенных в связи с высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства от 2 февраля в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД РК сообщений, в т.ч. касающихся специальной военной операции ВС России на Украине», - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Немногим ранее власти Южной Кореи вызвали посла России в Сеуле из-за слов Марии Захаровой. Послу выразили решительный протест, писало издание Yonhap.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Пхеньяна. По словам дипломата причиной роста напряженности в регионе является «нахрапистая» политика Соединенных Штатов и их союзников.