В ЛНР объявили траур в память о погибших при атаке ВСУ на Лисичанск

В Луганской Народной Республике объявили день траура в память о жертвах обстрела Лисичанска украинскими боевиками. Об этом сообщил глава песпублики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По сообщению Пасечника, за жизнь спасенных из-под завалов 10 человек сейчас борются медики, им оказывается вся необходимая помощь. Он также выразил соболезнования родным погибших, и заявил, что все причастные к удару ответят за произошедшее.

«Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления. Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего», - сообщил Пасечник.

По последней информации, жертвами удара по пекарне в Лисичанске стали 28 человек, 10 человек также ранены. Среди погибших числится один ребенок.