В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захар Прилепин рассказал, что бы он спросил у Зеленского

Алексей Курильченко
12:46 19.12.2023
По словам писателя, глава киевского режима из того типа «демократических лидеров», которые могут спокойно сбежать, не чувствуя угрызений совести за загубленные жизни.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда», Eric Lalmand, Belga News Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Писатель Захар Прилепин в программе «Открытый эфир» рассказал, какой бы вопрос задал главе киевского режима Владимиру Зеленскому, если бы представилась такая возможность. Писатель поинтересовался бы, сможет ли Зеленский спокойно сбежать из Украины, понимая, сколько людей он погубил.

«"В Бога веришь?" спросил бы. Какими словами он вообще собирается отвечать за все содеянное? Он похоронил уже треть украинских мужиков - самых сильных, самых красивых. И собирается, видимо, пенсию провести где-то песчаном берегу. Как это у него в голове вообще помещается? Как эти лидеры нового образца себе это представляют? Как бы мы не относились к советским вождям, ни один из них не представлял себе жизни за пределами страны. У нас нарождается поколение новых демократических лидеров, которые губят свою страну и уезжают писать мемуары», - рассказал писатель.

Также Прилепин рассказал, что чувствует необходимость написать книгу об Александре Шубине, своем друге, которые погиб при попытке убийства писателя. Прилепин признал, что сейчас не может найти для этого подходящих слов, но обязательно это сделает в будущем.

Полное интервью с писателем Захаром Прилепиным смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:37 ОПК
В Кремле назвали неопасной заморозку активов российского ОПК со стороны ЕС
12:33 В стране и мире
Аэропорт Внуково временно перестал принимать и отправлять рейсы
12:09 В стране и мире
Путин отменил комиссию при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников
12:01 В стране и мире
Евросоюз ввел правило No Russia во внешнюю торговлю с 12-м пакетом санкций
11:01 Армия
Расчеты ПВО сбили третий украинский беспилотник в Брянской области за час
Популярное
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Видео
Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.