Захар Прилепин рассказал, что бы он спросил у Зеленского

По словам писателя, глава киевского режима из того типа «демократических лидеров», которые могут спокойно сбежать, не чувствуя угрызений совести за загубленные жизни.

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Писатель Захар Прилепин в программе «Открытый эфир» рассказал, какой бы вопрос задал главе киевского режима Владимиру Зеленскому, если бы представилась такая возможность. Писатель поинтересовался бы, сможет ли Зеленский спокойно сбежать из Украины, понимая, сколько людей он погубил.

«"В Бога веришь?" спросил бы. Какими словами он вообще собирается отвечать за все содеянное? Он похоронил уже треть украинских мужиков - самых сильных, самых красивых. И собирается, видимо, пенсию провести где-то песчаном берегу. Как это у него в голове вообще помещается? Как эти лидеры нового образца себе это представляют? Как бы мы не относились к советским вождям, ни один из них не представлял себе жизни за пределами страны. У нас нарождается поколение новых демократических лидеров, которые губят свою страну и уезжают писать мемуары», - рассказал писатель.

Также Прилепин рассказал, что чувствует необходимость написать книгу об Александре Шубине, своем друге, которые погиб при попытке убийства писателя. Прилепин признал, что сейчас не может найти для этого подходящих слов, но обязательно это сделает в будущем.

Полное интервью с писателем Захаром Прилепиным смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.