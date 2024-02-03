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Минобороны сообщило об уничтожении семи беспилотников ВСУ за ночь

Дежурные средства ПВО перехватили вражеские беспилотники в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях.
2024-02-03 08:17:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили за ночь семь украинских БПЛА, пытавшихся ударить по объектам на территории страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно информации министерства, дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области, а также два над Волгоградской и один в Ростовской областями.

Все попытки украинских боевиков совершить террористические атаки были пресечены. Беспилотники успешно подавили и уничтожили.

Ранее Минобороны сообщало о перехвате пяти украинских БПЛА. Средства ПВО вооруженных сил России уничтожили четыре беспилотника над Белгородской областью, и один - над Курской областью.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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