Минобороны сообщило об уничтожении семи беспилотников ВСУ за ночь

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили за ночь семь украинских БПЛА, пытавшихся ударить по объектам на территории страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно информации министерства, дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области, а также два над Волгоградской и один в Ростовской областями.

Все попытки украинских боевиков совершить террористические атаки были пресечены. Беспилотники успешно подавили и уничтожили.

Ранее Минобороны сообщало о перехвате пяти украинских БПЛА. Средства ПВО вооруженных сил России уничтожили четыре беспилотника над Белгородской областью, и один - над Курской областью.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.