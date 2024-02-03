Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил танк противника прямым попаданием в люк

Огненный цветок «Гиацинт-Б» готов к работе. Координаты цели получены. Артиллерийский расчет группировки войск «Центр» наводит орудие.

Снаряд калибра 152 миллиметра уходит за горизонт. Поражение цели фиксируют средства объективного контроля. На них видно, как осколочно-фугасные боеприпасы ложатся точно в цель.

«В простонародье - снайперская винтовка артиллерии. Поражает очень точно любые объекты. На днях поступила цель, сообщила разведка , что это танк. Работали с корректировщиками, с глазами. Танк был поражен с третьего снаряда. И по данным разведки, снаряд залетел непосредственно в люк», - рассказал командир батареи с позывным «Ишим».

Кадры сняты на кадры нашего беспилотника. В инфракрасном излучении можно заметить тот самый танк противника и прямое попадание. Формула успеха - безотказная пушка и мастерство артиллеристов. На линии боевого соприкосновения наши бойцы ведут огонь по вражеским объектам днем и ночью.

От позиций наших артиллеристов до вражеских - около 12 километров. И вот это орудие «Гиацинт-Б» успешно достает до целей. Его дальность поражения до 30 километров. Корректировка ведения огня постоянно ведется при помощи беспилотников.

Время реагирования нашей артиллерии - минимальное. Этого требует боевая обстановка. После получения координат целей - всего несколько секунд на подготовку орудия и выстрел. В любую минуту в небе могут появиться вражеские дроны.

«Залетают "птички" постоянно. Бывают прилеты, всякое бывает. Наша задача - сделать так, чтобы они нас не увидели. Поэтому у нас первоочередная задача - маскировка орудий, где мы находимся», - сказал старший офицер батареи с позывным «Киров».

«Гиацинты» наносят ювелирные удары по живой силе, бронетехнике, артустановкам и пунктам управления противника.

На переднем крае - «Ляля». Так артиллерист с позывным «Большой» назвал свою пушку. Говорит, имя дал в честь жены.

«Покладистые обе. Супруга была согласна с позывным "Ляля", когда я ей обозначил. На сегодняшний момент уже довольно много позиций, которые снесены нашими арбалетами», - рассказал заместитель командира взвода с позывным «Большой».

Ранее Министерство обороны России показало, как «Гиацинты» поразили боевиков и прикрыли пехоту ВС РФ на Купянском направлении. Особую роль в расчете отводят наводчикам. Их задача - оперативно вводить корректировки при управлении огнем артиллерии.