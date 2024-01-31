Расчеты 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кадры опубликовало Министерство обороны России.

Передвижение украинских боевиков на Купянском направлении вскрыл расчет БПЛА разведывательного подразделения ВС РФ. Координаты противника по средствам связи были переданы на пункт управления.

Подразделения противника пытались провести ротацию личного состава на позициях.Наблюдатели мотострелкового полка вскрыли их передвижение и доразведали цели.

Расчеты АГС-17 «Пламя» прибыли на огневые позиции в кратчайшие сроки. Затем точным попаданием накрыли выявленные цели на дальности 1,5 километров.

На опубликованных российским оборонным ведомством кадрах демонстрируется бой на линии соприкосновения. Расчет 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» массированным огнем наносит поражение противнику. Товарищи, в свою очередь, прикрывают его огнем из стрелкового оружия. Слаженными действиями мотострелкового подразделения все выявленные цели были уничтожены.

Из гранатометов АГС-17 «Пламя» бойцы стреляют с различных огневых позиций. В свою очередь, открытая огневая позиция обеспечивает наводчику наилучший обзор и обстрел. Сначала одиночными выстрелами - фиксируется попадание, и вносятся коррективы в работу, - затем очередями, до полного расхода боеприпасов.

Российские бойцы уже сбились со счета, сколько укреплений и бронетехники ВСУ за все время специальной военной операции они уничтожили.

Ранее российские мотострелки группировки «Запад» отразили атаку противника на Купянском направлении. На переднем крае обороны российских позиций оборудованы огневые точки для крупнокалиберных пулеметов ДШК и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.