Танкисты ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Танкисты группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боекомплекта на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры боевой работы танка опубликовало Минобороны России.

Место дислокации украинских боевиков обнаружили подразделения БПЛА при ведении воздушной разведки: на правом побережье Днепра были обнаружены два жилых дома. Один использовался в качестве склада боеприпасов ВСУ, а во втором, согласно информации разведки, проживало до 10 украинских военнослужащих. Позиции противника было решено уничтожить огнем танка Т-62 с закрытых огневых позиций.

Используя складки местности, экипаж прибыл на огневую позицию для выполнения боевой задаче. Корректируя стрельбу танкового экипажа с помощью беспилотника, цели были уничтожены прямыми попаданиями на дистанции свыше трех километров.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы танкистов 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота на Херсонском направлении. Морпехи двумя выстрелами уничтожили замаскированные опорные пункты киевских формирований на правом берегу Днепра и покинули позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.