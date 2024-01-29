Морпехи ЧФ уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Танкисты 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота разгромили замаскированные опорные пункты киевских формирований на правом берегу Днепра. Кадры боевой работы российских морпехов на Херсонском направлении публикует Министерство обороны РФ.

После того как разведка передала танкистам координаты, экипаж Т-62 открыл огонь. Вражеская цель была уничтожена двумя выстрелами. Отстрелявшись, экипаж танка покинул позицию, чтобы не попасть под ответный удар. В описании к видео сказано, что в связи с рисками поражения машины экипаж использует танк как артиллерийское орудие. Огонь ведется с закрытых позиций по навесной траектории.

Вражеские цели выявляются с помощью беспилотников. БПЛА помогают корректировать огонь, также камеры дронов фиксируют результаты попадания по целям.

Боевая работа ведется в круглосуточном режиме. Как рассказал оператор БПЛА с позывным Турист, ночью российские военные предотвращают ротацию противника.

Благодаря успешной организации противодесантной обороны левого берега Днепра удается пресечь любые попытки ВСУ высадиться и атаковать наши позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.