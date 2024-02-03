В США перенесли суд над Трампом по делу о штурме Капитолия в 2021 году

В США отложили судебное заседание по делу бывшего президента Дональда Трампа, касающееся штурма здания Капитолия в 2021 году.

По информации The Washington Post со ссылкой на письменное заявление судьи Тани Чаткэн, в пятницу, 2 февраля, стало известно, что федеральный суд округа Колумбия перенес дату заседания, запланированное на 4 марта. Чаткен указала, что суд установит новые сроки.

В качестве причины переноса журналисты указали ожидание апелляции со стороны Трампа об имеющемся у него иммунитете в связи с заслугами во время президентства.

«Эта дата, первоначально запланированная на 4 марта, была официально перенесена в пятницу в ожидании апелляции Трампа о том, что он обладает иммунитетом от судебного преследования за официальные действия, предпринятые в период президентства. А суд штата Нью-Йорк, обвиняющий Трампа в мошенничестве в бизнесе, предварительно назначен на 16 марта», - рассказало издание.

Трампа обвиняют в планировании отменить итоги выборов 2020 года и в организации нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

В контексте заслуг Трампа 31 января его выдвинули на Нобелевскую премию мира. Республиканец от штата Нью-Йорк, член Палаты представителей Конгресса Клаудия Тенни считает, что помощь Трампа в подписании так называемых «Соглашений Авраама» - нормализация отношений между Израилем с одной стороны и ОАЭ с Бахрейном с другой - до сих пор не получила признания.