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В США Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Представитель Республиканской партии Тенни считает, что посреднические заслуги Трампа в заключении «Соглашений Авраама» между Израилем и Бахрейном и Эмиратами незаслуженно забыты.
Марина Крижановская 2024-01-31 00:31:01
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

Бывшего американского президента Дональда Трампа в очередной раз номинировали на Нобелевскую премию мира. С таким предложением выступила член Палаты представителей Конгресса Клаудия Тенни, член Республиканской партии от штата Нью-Йорк.

По информации телеканала Fox News, в качестве причины для присуждения этой премии указана помощь Трампа в подписании так называемых «Соглашений Авраама» - нормализация отношений между Израилем с одной стороны и ОАЭ с Бахрейном с другой. Тенни считает, что это до сих пор не получило признания.

«Дональд Трамп сыграл важную роль в содействии заключению первых новых мирных соглашений на Ближнем Востоке почти за 30 лет. На протяжении десятилетий бюрократы, "профессионалы" внешней политики и международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке невозможны без разрешения израильско-палестинского конфликта. Президент Трамп доказал, что это ложь», - рассказала она Fox News Digital.

Республиканец Тенни также перечислила, что Нобелевской премии мира удостоились мирный договор между Израилем и Египтом, заключенный в 1978 году (так называемые Кэмп-Дэвидские соглашения, окончательно подписанные в 1979 году. - Прим. ред.), соглашения в Осло в 1994 году, но посредническая миротворческая роль Трампа в 2020 году между Израилем и его четырьмя арабскими соседями, пока не получила признания.

Прежде 45-го президента США трижды номинировали на Нобелевскую премию мира. Среди них была и помощь в заключении «Соглашений Авраама», но он не удостоился награды за время своего президентства.

В сентябре 2020 года Израиль и ОАЭ подписали соглашение об установлении отношений. После этого Трамп сообщил о подписании договора о дипотношениях между Израилем и Бахрейном.

Прежде у Израиля были дипломатические отношения только с двумя арабскими странами - Египтом и Иорданией.

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