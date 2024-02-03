Расчет «Мста-С» нанес удары по огневым точкам ВСУ на Северском направлении

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Южной группировки войск на Северском направлении. На опубликованном видео - уничтожение позиций украинских боевиков.

Разведчики с помощью дронов вскрыли замаскированные позиции противника в районе полуразрушенного промышленного здания. Расчет боевой машины получил координаты вражеских огневых точек и открыл по ним огонь. Камеры объективного контроля с БПЛА подтвердили точное поражение цели.

Артиллерийские подразделения Южной группировки уничтожают артиллерийские батареи ВСУ, разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, поражают огневые средства, вооружение и военную технику противника. Расчеты гаубиц «Мста-С» способны вести огонь на дальностях до 30 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. В работе наши артиллеристы используют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.

«Машина очень хорошая, довольно-таки выносливая. Никаких я не вижу вообще изъянов в ней. Хорошая броня. Стреляем, работаем, уничтожаем врага», - поделился старший механик-водитель с позывным «Витася».

Он отметил, что работать приходится каждый день и в любое время: и днем, и ночью.

Ранее Минобороны РФ показало, как работает расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки «Юг». На опубликованном видео наши бойцы ударили по опорному пункту ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.