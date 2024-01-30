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Расчет «Гиацинта» ударил по опорному пункту с украинскими националистами

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета при выполнении огневых задач по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
2024-01-30 12:41:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки «Юг» поразил опорный пункт с украинскими националистами. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что артиллерийские расчеты ведут контрбатарейную борьбу каждый день и оказывают поддержку нашим штурмовым отрядам.

Координаты выявляются благодаря дронам, с их же помощью корректируется огонь артиллерии. Также камеры БПЛА фиксируют последствия попаданий. Боевая работа ведется в круглосуточном режиме. Отработав по целям, расчеты меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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