Расчет «Гиацинта» ударил по опорному пункту с украинскими националистами

Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки «Юг» поразил опорный пункт с украинскими националистами. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что артиллерийские расчеты ведут контрбатарейную борьбу каждый день и оказывают поддержку нашим штурмовым отрядам.

Координаты выявляются благодаря дронам, с их же помощью корректируется огонь артиллерии. Также камеры БПЛА фиксируют последствия попаданий. Боевая работа ведется в круглосуточном режиме. Отработав по целям, расчеты меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.