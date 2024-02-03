Два дрона противника перехвачены в небе над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Террористическую атаку Киева на территории Российской Федерации удалось предотвратить около 20:00 3 февраля, добавили в Министерстве.

Ранее стало известно, что в ночь на 3 февраля российские военнослужащие уничтожили семь дронов ВСУ. Четыре из них поразили над территорией Белгородской области, два над Волгоградской и один над Ростовской. Данные привело МО РФ.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.