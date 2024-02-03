МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два дрона противника перехвачены в небе над Брянской областью

Российские военнослужащие предотвратили террористическую атаку в Брянской области около 20:00.
2024-02-03 21:55:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Террористическую атаку Киева на территории Российской Федерации удалось предотвратить около 20:00 3 февраля, добавили в Министерстве.

Ранее стало известно, что в ночь на 3 февраля российские военнослужащие уничтожили семь дронов ВСУ. Четыре из них поразили над территорией Белгородской области, два над Волгоградской и один над Ростовской. Данные привело МО РФ. 

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны #бпла #дрон #Брянская область #ВСУ #атака
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»