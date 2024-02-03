МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших при ударах ВСУ по Лисичанску возросло до девяти

В правительстве ЛНР сообщили, что разборы завалов будут продолжаться всю ночь.
Алина Луговая 2024-02-03 21:53:01
© Фото: government_lnr Telegram

Число погибших в результате ударов ВСУ по Лисичанску в ЛНР увеличилось до девяти. Об этом сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона.

«По последним данным, погибших - девять»,- сказал представитель военной комендатуры.

В правительстве ЛНР добавили, что разбор завалов разрушенной пекарни, по которой в субботу ударили ВСУ, будет длиться всю ночь, сотрудники МЧС оказывают всю необходимую помощь.

«Самая главная задача сейчас - спасти людей», - подчеркнули в правительстве ЛНР

Ранее стало известно, что в результате ударов ВСУ по пекарне пострадали 10 человек, еще, предположительно, 10 находятся под завалами, среди них также могут быть погибшие.

#в стране и мире #ЛНР #пекарня #лисичинск
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»