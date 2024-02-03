Число погибших при ударах ВСУ по Лисичанску возросло до девяти

Число погибших в результате ударов ВСУ по Лисичанску в ЛНР увеличилось до девяти. Об этом сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона.

«По последним данным, погибших - девять»,- сказал представитель военной комендатуры.

В правительстве ЛНР добавили, что разбор завалов разрушенной пекарни, по которой в субботу ударили ВСУ, будет длиться всю ночь, сотрудники МЧС оказывают всю необходимую помощь.

«Самая главная задача сейчас - спасти людей», - подчеркнули в правительстве ЛНР.

Ранее стало известно, что в результате ударов ВСУ по пекарне пострадали 10 человек, еще, предположительно, 10 находятся под завалами, среди них также могут быть погибшие.