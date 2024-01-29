ЕС ввел санкции против Мизулиной и Лиги безопасного интернета

В Европейском союзе внесли в санкционный список Лигу безопасного интернета и главу организации Екатерину Мизулину. Об этом стало известно из заявления Совета ЕС.

В Брюсселе отметили, что наложили санкции на организацию и ее председателя за «нарушение прав человека».

«Служу России», - прокомментировали Екатерина Мизулина ограничения в своем Telegram-канале.

Организация Лига безопасного интернета появилась в 2011 году. Одним из основных направлений деятельности является борьба с распространением опасного и запрещенного контента в интернете.

Ранее ЕС ввел санкции против главы АЛРОСА Маринычева, который руководит крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией. В Евросоюзе считают, что экспорт этих драгоценных камней оказывает финансовую поддержку правительству России. В связи с чем к 1 сентября 2024 года планируется полностью запретить ввоз в ЕС отечественных алмазов.