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ЕС ввел санкции против Мизулиной и Лиги безопасного интернета

В ЕС считают, что Лига безопасного интернета нарушает права человека.
Алина Луговая 2024-01-29 15:13:01
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press

В Европейском союзе внесли в санкционный список Лигу безопасного интернета и главу организации Екатерину Мизулину. Об этом стало известно из заявления Совета ЕС.

В Брюсселе отметили, что наложили санкции на организацию и ее председателя за «нарушение прав человека».  

«Служу России», - прокомментировали Екатерина Мизулина ограничения в своем Telegram-канале.

Организация Лига безопасного интернета появилась в 2011 году. Одним из основных направлений деятельности является борьба с распространением опасного и запрещенного контента в интернете.

Ранее ЕС ввел санкции против главы АЛРОСА Маринычева, который руководит крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией. В Евросоюзе считают, что экспорт этих драгоценных камней оказывает финансовую поддержку правительству России. В связи с чем к 1 сентября 2024 года планируется полностью запретить ввоз в ЕС отечественных алмазов.

#евросоюз #санкции #Екатерина Мизулина #лига безопасного интернета
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