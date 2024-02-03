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В гараже жителя Вашингтона нашли ракету для перевозки ядерной боеголовки

Житель Вашингтона купил ракету для перевозок ядерных боеголовок на гаражной распродаже своего соседа.
Елизавета Егорова 2024-02-03 19:40:01
© Фото: Official Blog of the Bellevue, WA Police Department

В американском штате Вашингтон в гараже одного из местных жителей обнаружили ракету класса «воздух - воздух», которая предназначена для перевозок ядерных боеголовок мощностью 1,5 килотонны. Информация появилась на сайте полиции города Белвью.

«Члены саперного отряда осмотрели объект и поняли, что это был Douglas AIR-2 Genie, неуправляемая ракета класса «воздух - воздух», предназначенная для перевозки ядерной боеголовки W25 мощностью 1,5 килотонны», - цитирует Life сообщение полиции.

Оказалось, что внутри ракеты нет боеголовки и ракетного топлива. Это означает, что опасности она не несет и является просто артефактом. Полиция не стала передавать объект военным и оставила его местному жителю, чтобы тот передал ракету в музей.

Сам обладатель необычного предмета заявил, что купил его у покойного соседа на гаражной распродаже, а сейчас захотел пожертвовать его.

Ранее саперы Международного противоминного центра Минобороны России объяснили школьникам, что делать с найденными взрывоопасными предметами. Особое внимание специалисты уделили иностранным минам-ловушкам и кассетным боеприпасам.

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