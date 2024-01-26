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Школьникам в ЛНР объяснили, что делать с найденными взрывоопасными предметами

Благодаря работе военных инженеров с начала учебного года более тысячи учеников узнали правила поведения при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов.
2024-01-26 07:09:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Саперы Международного противоминного центра Министерства обороны России провели уроки безопасности для учеников средних классов в школах Луганской Народной Республики.

В ходе занятий школьникам объясняли порядок действий в случае обнаружения боеприпасов и взрывоопасных предметов на улицах городов или на природе. Военнослужащие уделили особое внимание минам-ловушкам и кассетным боеприпасам иностранного производства, которые активно применяют украинские боевики при обстрелах мирных районов.

Благодаря работе военных инженеров с начала учебного года более тысячи учеников средних и старших классов узнали правила безопасного поведения, а также вживую ознакомились с учебными макетами предметов, представляющих угрозу - противотанковыми и противопехотными минами, гранатами, выстрелами от ручных противотанковых гранатометов и иными видами боеприпасов, опасных для жизни и здоровья.

Детям также раздали методические материалы и памятки по минной и взрывной опасности, которые были разработаны инженерами и оформлены в виде занимательных комиксов. Ежегодно во всем мире мины уносят жизни более 25 тысяч гражданских лиц. Зачастую жертвами при взрывах боеприпасов становятся дети.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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