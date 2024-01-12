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Япония запустила спутник-шпион для слежки за Пхеньяном

Намеченный на 11 января пуск японской ракеты-носителя был перенесен на сутки из-за непогоды.
Ян Брацкий 2024-01-12 08:47:01
© Фото: NTV

Япония запустила спутник «Когаку-8» при помощи ракеты-носителя Н2А с космодрома Танэгасима. Прямая трансляция пуска велась на сайте телеканала МВС.

Спутник будет собирать информацию, следить за военными объектами и перемещением северокорейских вооруженных сил. Изначально пуск был намечен на 11 января, но по причине неблагоприятных погодных условий его перенесли на сутки.

В настоящее время официальный Токио использует 10 спутников-шпионов подобного типа. Разработка последнего аппарата обошлась правительству в $275 млн.

#Япония #Северная Корея #спутник-шпион #Танэгасима #Когаку-8
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