Япония запустила спутник-шпион для слежки за Пхеньяном

Япония запустила спутник «Когаку-8» при помощи ракеты-носителя Н2А с космодрома Танэгасима. Прямая трансляция пуска велась на сайте телеканала МВС.

Спутник будет собирать информацию, следить за военными объектами и перемещением северокорейских вооруженных сил. Изначально пуск был намечен на 11 января, но по причине неблагоприятных погодных условий его перенесли на сутки.

В настоящее время официальный Токио использует 10 спутников-шпионов подобного типа. Разработка последнего аппарата обошлась правительству в $275 млн.