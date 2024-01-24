Лавров встретился с Гутерришем в штаб-квартире ООН

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Стороны обменялись рукопожатием в комнате приемов, далее встреча продолжилась в закрытом для журналистов формате.

О том, что Лавров и Гутерриш проведут встречу, на прошлой неделе сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что стороны затронут все темы, которые захочет обсудить глава МИД РФ.