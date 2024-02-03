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В польском МИД попытались оправдаться за слова Дуды о принадлежности Крыма России

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что страна признает независимость Украины в ее международно установленных границах.
Алина Луговая 2024-02-03 16:44:01
© Фото: Fot.Tedi, Newspix.Pl, Globallookpress

Глава польского МИД Радослав Сикорский попытался оправдаться за слова президента страны Анджея Дуды о том, что Крым большую часть времени находился в составе России. 

«Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах», - написал Сикорский в соцсети Х.

Сам Дуда также написал в своем аккаунте, что его позиция относительно «жестокой агрессии России» была ясна с первого дня.

Ранее президент Польши Анджей Дуда напомнил, что большую часть истории Крым принадлежал России, и деоккупация полуострова является обязательством перед свободным миром. Он также усомнился в возможностях Украины вернуть себе полуостров.

 

 

 

 

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