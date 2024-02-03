В польском МИД попытались оправдаться за слова Дуды о принадлежности Крыма России

Глава польского МИД Радослав Сикорский попытался оправдаться за слова президента страны Анджея Дуды о том, что Крым большую часть времени находился в составе России.

«Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах», - написал Сикорский в соцсети Х.

Сам Дуда также написал в своем аккаунте, что его позиция относительно «жестокой агрессии России» была ясна с первого дня.

Ранее президент Польши Анджей Дуда напомнил, что большую часть истории Крым принадлежал России, и деоккупация полуострова является обязательством перед свободным миром. Он также усомнился в возможностях Украины вернуть себе полуостров.