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ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ

За неделю российские военнослужащие поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, а также формирований боевиков и иностранных наемников.
2024-02-03 15:08:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«В период с 27 января по 3 февраля ВС РФ нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Атаке российских военнослужащих подверглись также пункты дислокации подразделений, формирований украинских боевиков и иностранных наемников. Все цели удалось поразить, добавили в Минобороны.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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