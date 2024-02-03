ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 27 января по 3 февраля ВС РФ нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Атаке российских военнослужащих подверглись также пункты дислокации подразделений, формирований украинских боевиков и иностранных наемников. Все цели удалось поразить, добавили в Минобороны.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.