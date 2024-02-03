МО РФ: 26 украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении

За прошедшую неделю на Херсонском направлении 26 военнослужащих Украины сложили оружие и сдались в плен российским войскам. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Также сообщается о том, что на данном направление подразделения армии России нанесли удары по живой сил и технике противника в районах шести населенных пунктов Херсонской области. Потери противника составили до 290 боевиков убитыми и раненными, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и 11 лодок.

В Минобороны также сообщили о нанесении 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками за неделю. Были поражены центры принятия решений, объекты ВПК, военная инфраструктура, арсеналы и хранили топлива противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов