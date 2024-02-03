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Yonhap: власти Южной Кореи вызвали посла РФ из-за слов Захаровой

Послу России в Сеуле выразили решительный протест.
Игнат Далакян 2024-02-03 13:59:01
© Фото: Wang Yiliang, XinHua, Globallookpress

Власти Южной Кореи вызвали в Министерство иностранных дел республики российского после в Сеуле из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщило информационное агентство страны Yonhap.

«Замечание представителя МИД не соответствует стандартам, является грубым, невежественным и предвзятым», - сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что российскому послу был выражен решительный протест.

Напомним, что 1 февраля Мария Захарова прокомментировала слова президента Южной Кореи Юн Сок Еля по ядерной проблематике. Согласно ее словам, эти высказывания призваны атушевать агрессивные планы в отношении Пхеньяна. Она отметила, что главной причиной роста напряженности на полуострове является «нахрапистая политика США и их союзников».

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