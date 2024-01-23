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Политолог Маркелов назвал прогревом заявления Киева о польском оружии в кредит

По мнению политолога Сергея Маркелова, сегодня Польша - одна из самых хорошо вооруженных стран Евросоюза.
Ян Брацкий 2024-01-23 13:08:01
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Заявления украинских властей о готовности закупать польское оружие в кредит являются прогревом и попыткой оценить реакцию Варшавы. Такого мнения придерживается политолог Сергей Маркелов. В беседе со «Звездой» он оценил возможность подобного сотрудничества двух соседних стран. Теоретически Польша может вооружить Киев, все ресурсы для этого у нее есть, полагает эксперт.

«Как ни странно, но Польша - одна их самых вооруженных стран. На фоне всей бледности Евросоюза она выглядит достаточно грамотно. Ее накачивают оружием, но не в рамках украинского конфликта, а в рамках ее плановых задач. Польша потратила много сил, чтобы продать себя США, и сейчас Вашингтон снабжает Польшу новейшим вооружением», - рассказал Маркелов.

Главный вопрос в том, как побудить Польшу расстаться со своими арсеналами, даже на условиях кредита, задался вопросом эксперт.

«Польша - достаточно амбициозная страна. Она становится крутой, готова ли она ослабиться, смысл тогда? Украина делает заявления на предмет публичных намеков. Значит, этого нет и идет прогрев темы и в Киеве смотрят за реакцией польского истеблишмента. Будут ли поляки отдавать оружие под честное слово украинского пацана - есть вопросы», - добавил политолог.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности Киева приобретать оружие за счет польского кредита и организовать совместное производство вооружений.

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