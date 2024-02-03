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Песков заявил, что визиты Нуланд в Киев добром не кончаются

Представитель Кремля отметил, что комментировать Нуланд лучше его коллегам из МИД РФ.
Игнат Далакян 2024-02-03 13:13:01
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что визиты заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев добром не кончаются. Об этом представитель Кремля сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Во-первых, я, конечно, предпочел бы не комментировать госпожу Нуланд», - сказал Песков, отметив, что это было бы лучше делать его коллегам из МИД РФ.

На опубликованных в Telegram-канале кадрах беседы представитель Кремля напоминает приезд Виктории Нуланд в 2014 году в Киев, когда она раздавала пирожки.

«Во-вторых, как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала», - сказал Песков.

Напомним, что Виктория Нуланд прибыла в Киев 31 января по политическим вопросам. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что их с замгоссекретаря Соединенных Штатов ждут встречи с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданским обществом.

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