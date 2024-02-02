В Белгородской области обесточены пять сел из-за обстрела ВСУ

В Белгородской области без электричества остались пять сел из-за повреждения линии ЛЭП в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Поповка, Ново-Репяховка, Прилесье и Демидовка», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По словам Гладкова, в ходе обстрела ВСУ по селу Графовка была повреждена линия ЛЭП. Он отметил, что в одном частном доме выбило окно, в нем также нарушено газоснабжение. Оперативные службы начнут ликвидировать последствия после согласования с Минобороны России.

«Пострадавших нет», - отметил Гладков.

Ранее Гладков сообщил о возвращении белгородских школьников к очному формату обучения с 19 февраля. Кроме того, вернуть в учебные заведения также планируется студентов колледжей и вузов. При этом в 20-километровой от границы зоне пока останется дистанционный формат обучения.