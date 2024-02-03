ФСБ раскрыла данные по поездкам иностранцев в РФ

Туристический поток в Россию показал рост в 3,5 раза в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные погранслужбы Федеральной службы безопасности.

Из статистики ФСБ, которую проанализировало издание РБК, следует, что за прошлый год иностранцы пересекли границу Российской Федерации 15,4 миллиона раз. В основном это стали гости из стран ближнего зарубежья.

Так, лидером стали граждане Казахстана. Количество поездок в Россию оттуда увеличилось на 26,7%, до 2,4 миллиона. Кроме того, вырос и турпоток из Узбекистана (52%) и Таджикистана (на 36%).

Увеличился турпоток в Россию и из стран дальнего зарубежья. Лидером стала Монголия, количество въездов из которой увеличилось на 79 до 311,4% тысячи. А туристический поток из Китайской Народной Респубики увеличился в шесть раз, до 794,3 тысячи.

Количество поездок граждан европейских стран выросло на 30,8%, до 558,1 тысячи. Лидером по количеству поездок в России из Европы стала Эстония, граждане которой совершили 115,8 тысячи поездок, что больше на 75,6%.

Ранее российские банки начали тестировать платежные карты для зарубежных туристов. Выпуск платежной карты иностранного путешественника стимулирует туристический поток в регионах России, которые традиционно вызывали интерес у гостей из других стран, отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.