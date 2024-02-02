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В России начали тестировать платежные карты для зарубежных туристов

Заинтересованным ведомствам поручат создать платежную карту туриста для иностранных путешественников.
Никита Черненко 2024-02-02 11:41:01
© Фото: IMAGO, Bernd Feil, M.i.S., Globallookpress

Банки России занялись созданием финансового продукта для туристов, а также в тестовом режиме начали выпуск банковских карт для иностранных туристов. Об этом рассказал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По словам директора департамента, выпуск платежной карты иностранного путешественника стимулирует туристический поток в регионах России, которые традиционно вызывали интерес у гостей из других стран. Сейчас иностранцы не имеют возможности рассчитаться в России с помощью банковских карт и забронировать отель.

«Сейчас ведем активную работу с заинтересованными банками. Банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые, пилотные запуски карты туриста», - заявил Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму.

Ранее в кабмине сообщили о намерении принять в апреле 2024 года акт, позволяющий постояльцам российских гостиниц проходить процедуру регистрации при предъявлении электронного паспорта через «Госуслуги». Кабмин уже подготовил «дорожную карту» по внесению необходимых изменений в документы туристической сферы.

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