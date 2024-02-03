Курсанты новосибирского вуза впервые применили на занятиях винтовки «Орсис Т-5000»

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) впервые применили высокоточные снайперские винтовки «Орсис Т-5000» на занятиях по огневой подготовке на полигоне «Кольцово».

На занятии курсанты отработали навыки поражения «противника» на различных дистанциях, используя недавно поступившие в училище «Орсис Т-5000», а также хорошо зарекомендовавшие себя винтовки СВ-98М и СВД.

Стрельба выполнялась на точность на дистанциях от 100 до 1 200 м. Также курсанты отработали стрельбу во время активного движения - с перемещением, из-за укрытия и из неудобных положений на различные дальности. Занятия проводились под руководством опытных инструкторов с учетом опыта специальной военной операции.

«Винтовка очень хорошая, удобная. Это наше русское производство, но она по своим баллистическим и техническим характеристикам превосходит австрийскую винтовку SSG 08. У нее гораздо лучше баллистика и кучность. Сама по себе она очень удобная», - поделился один из курсантов.

Особое внимание на занятиях по боевой подготовке уделяется приемам поражения цели с первого выстрела на больших и средних дальностях. Будущих бойцов обучают попадать в цель из винтовок разных калибров и на разном расстоянии.

Ранее курсанты вуза в Тюмени отработали на занятиях использование МКДМ «Росомаха». С помощью этого квадроцикла они оборудовали минное поле для сдерживания пехоты условного противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.