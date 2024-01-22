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Маск отказался голосовать за Байдена на предстоящих выборах президента США

В 2020 году миллиардер отдал свой голос за Байдена.
Сергей Лебедев 2024-01-22 02:14:01
© Фото: IMAGO R4924_italyphotopress Globallookpress

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не собирается голосовать за Джо Байдена на предстоящих выборах президента США. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», - отметил миллиардер.

Ранее Илон Маск в интервью американскому телеканалу CNBC рассказал, что в 2020 году голосовал за Джо Бадена.

Отметим, на грядущих выборах главным конкурентом действующего главы государства может стать Дональд Трамп. Накануне губернатор штата Флорида Рон Десантис решил выйти из президентской гонки от Республиканской партии. 

Теперь же у бывшего американского лидера в борьбе за право баллотироваться от республиканцев остался лишь один серьезный соперник - Никки Хейли.

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