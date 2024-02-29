Новая Зеландия ввела новый пакет антироссийских санкций

Властями Новой Зеландии был принят новый пакет антироссийских санкций на фоне конфликта РФ с Украиной. О соответствующем решении говорится на сайте министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.

Новыми санкциями Новая Зеландия ввела потолок цен на российскую нефть. Помимо этого, страна ввела ограничения на экспорт товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.

«Новая Зеландия ввела санкции против 45 физических и 16 юридических лиц, оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники», - сообщается на сайте министерства.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан недавно констатировал устойчивость российской экономики, несмотря на все санкции США и Европы. При этом советник заявил о необходимости продолжать странам Запада бороться с российской экономикой.