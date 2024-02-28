Власти Москвы рассказали о запрете движения в центре из-за послания Путина ФС РФ

Ряд улиц в районе Китай-города перекроют из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. О запрете движения транспорта и парковок в центре столицы 29 февраля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на мэрию.

Запрет движения затронет улицу Варварку от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, а также Ильинку от Новой до Красной площади. Нельзя будет проехать по Москворецкой улице от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной, по площади Васильевского Спуска, а также по Большому Москворецкому мосту от Варварки до Лубочного переулка. Закроют проезд от Ильинки до Варварки.

Запрет на движение в этом квартале вводится с 5 утра 29 февраля до окончания мероприятия.

Кроме того, в полночь с 28 на 29 февраля вводится запрет на парковку на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая - оставить автомобиль здесь можно будет только после завершения выступления президента в ФС РФ.

Напомним, что 29 февраля глава государства выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Это важное событие в общественно-политической жизни, так как в своей речи президент дает оценку ситуации в стране и определяет задачи на ближайшую перспективу. Так, именно в посланиях к ФС РФ ранее были сформулированы идеи национальных проектов - поддержки многодетных семей, развития системы здравоохранения, расселения ветхого жилого фонда и др.