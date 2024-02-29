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Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» стартовала с космодрома Восточный

Помимо «Метеора», на борту ракеты-носителя находится еще 18 российских и зарубежных попутных малых спутников.
Никита Черненко 2024-02-29 09:01:01
© Фото: RoscosmosTV, YouTube © Видео: ТРК «Звезда»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Метеор-М» №2-4 взлетела сегодня утром с космодрома Восточный в Амурской области. Трансляция запуска велась на YouTube-канале Роскосмоса.

Отмечается, что доставляемый на орбиту Земли «Метеор» будет следить за климатом и окружающей средой, гелиогеофизической обстановкой, а также изучать природные ресурсы планеты и проводить мониторинг Северного морского пути. Помимо этого, спутник несет на себе аппаратуру международной космической системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ.

«Российские аппараты серии "Метеор-М" входят в российскую орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли. В отличие от аппаратов наблюдения, метеоспутникам важно не высокое разрешение оптики, а широкий охват и возможность работы в нескольких диапазонах спектра и возможность на Земле следить за состоянием аппарата в космосе», - рассказали в Роскосмосе.

Ранее Роскосмос запустил транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26» с космодрома Байконур. Космический грузовик успешно пристыковался к российскому сегменту МКС и доставил на станцию порядка 2,5 тонны грузов.

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